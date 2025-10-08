Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Akero Therapeutics für 5 Milliarden US-Dollar sei ein kleinerer, aber strategisch und kommerziell sinnvoller Zukauf für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion unterstreiche allerdings auch, dass die Dänen selbst jahrelang letztlich vergeblich an einem Medikament zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen für die Leber gearbeitet hätten. Dies werfe kein gutes Licht auf die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Zudem sei Novo Nordisk mit dem Zukauf in diesem Bereich im Vergleich zur Konkurrenz etwas spät dran./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
