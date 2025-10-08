Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

47.17
CHF
-0.42
CHF
-0.89 %
10:45:23
BRXC
10.10.2025

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
47.17 CHF -0.89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Akero Therapeutics für 5 Milliarden US-Dollar sei ein kleinerer, aber strategisch und kommerziell sinnvoller Zukauf für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Transaktion unterstreiche allerdings auch, dass die Dänen selbst jahrelang letztlich vergeblich an einem Medikament zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen für die Leber gearbeitet hätten. Dies werfe kein gutes Licht auf die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Zudem sei Novo Nordisk mit dem Zukauf in diesem Bereich im Vergleich zur Konkurrenz etwas spät dran./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk
Deutsche Bank AG
600.00 DKK
* Zum Zeitpunkt der Analyse

