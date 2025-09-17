Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
425.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
359.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
