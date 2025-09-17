Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
45.76 CHF 1.41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt. Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
425.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
359.10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:04 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10.09.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
