NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Analyst Richard Vosser passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten am Mittwochabend an die jüngsten Zahlen an. Er erwartet bis 2029 weiter ein starkes Wachstum von im Schnitt 25 Prozent per annum und ist optimistisch hinsichtlich weiterer Impulse aus der Forschungspipeline./rob/ag/gl;