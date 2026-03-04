arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
arGEN-X Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Analyst Richard Vosser passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten am Mittwochabend an die jüngsten Zahlen an. Er erwartet bis 2029 weiter ein starkes Wachstum von im Schnitt 25 Prozent per annum und ist optimistisch hinsichtlich weiterer Impulse aus der Forschungspipeline./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
950.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
647.00 €
|
Abst. Kursziel*:
46.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
644.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.42%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
|
02.03.26
|EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Februar 2026: So schätzen Experten die arGEN-X-Aktie ein (finanzen.net)
|
26.02.26
|arGEN-X-Aktie dreht dennoch ins Minus: Erstmals Gewinn (AWP)
|
26.02.26