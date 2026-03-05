Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
05.03.2026 16:40:41
Meta-Aktie schwächer: WhatsApp erlaubt Integration von Drittanbieter-Bots
Meta Platforms wird konkurrierenden Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlauben, mit Nutzern auf seiner Messaging-Plattform Whatsapp zu kommunizieren.
Meta PlatformsMeta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.
515.96 CHF 1.16%
Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.
Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 662,24 US-Dollar.
DJG/DJN/kla/mpt
DOW JONES
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com