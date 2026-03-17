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KI-Offensive 17.03.2026 14:45:00

Microsoft-Aktie schwächelt seit Jahresbeginn: Was hinter der schwachen Entwicklung des Tech-Giganten steckt

Microsoft-Aktie schwächelt seit Jahresbeginn: Was hinter der schwachen Entwicklung des Tech-Giganten steckt

Cloud-Abkühlung und hohe KI-Kosten belasten die Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn. Dennoch sehen Analysten Wachstumschancen.

Microsoft
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• Azure-Wachstum schwächt sich ab, Margen geraten unter Druck
• Hohe KI-Investitionen belasten
• Analysten sehen langfristiges Potenzial

Die Microsoft-Aktie startet das Jahr 2026 hinter den Erwartungen der Tech-Branche. Seit Jahresbeging steht nun ein kräftiges Minus von 17,3 Prozent zu Buche. Im Vergleich zu den anderen "Magnificent Seven" hinkt der Konzern damit zurück. Am Dienstag ist jedoch ein freundlicher Handel zu beobachten: zeitweise gewinnt das Papier an der NASDAQ 0,62 Prozent auf 402,44 US-Dollar.

Azure-Wachstum schwächer als erwartet

Laut Unternehmensangaben leiden die Renditen aktuell unter einer Verlangsamung des Azure-Wachstums und hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz. Lange Zeit war Azure der Wachstumsmotor von Microsoft. Analysten berichten jedoch von einer spürbaren Abkühlung im Cloud-Segment. Wie ad-hoc-news schreibt intensiviert sich der Wettbewerb durch Amazons AWS und Google Cloud, während Enterprise-Kunden zunehmend kosteneffiziente Lösungen verlangen. Dies führt kurzfristig zu Margendruck, langfristig bleibt Microsoft dank hoher Skalierbarkeit und Kundenbindung jedoch ein starker Player, heisst es.

KI-Investitionen: Chancen versus Margendruck

Microsoft setzt massiv auf KI, vor allem durch Partnerschaften mit OpenAI und eigene Lösungen wie Copilot, das sich in Office und Teams integriert. Diese Investitionen verursachen jedoch erhebliche Kosten in Datencentern und GPU-Beschaffung, was die Gewinnmargen belastet. Analysten sehen laut ad-hoc-news hierin den Kern der aktuellen Unterperformance. Die Monetarisierung von KI ist entscheidend: Frühadoptionen sind hoch, die volle Rendite auf die Investments dürfte jedoch Zeit brauchen.

Analysten bleiben optimistisch

Von den aktuellen Rückschlägen lassen sich Analysten jedoch nicht beirren. Laut TipRanks empfehlen 33 von 36 Analysten den Kauf der Microsoft-Aktie, während drei Experten zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 594,02 US-Dollar und liegt damit etwa 48,52 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 399,95 US-Dollar.

Zahlt sich die Geduld bei der Microsoft-Aktie aus?

Trotz kurzfristiger Belastungen durch Cloud-Abschwächung und hohe KI-Ausgaben bleibt Microsoft ein Blue-Chip mit starker Enterprise-Dominanz. Strategische Partnerschaften, neue Produkte und die Kombination aus Cloud, AI und Legacy-Software bieten laut Experten langfristig Wachstumschancen. Ob Anleger tatsächlich auch zukünftig von der Microsoft-Aktie profitieren können, bleibt jedoch abzuwarten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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