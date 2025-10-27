Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
102.78CHF
-1.30CHF
-1.25 %
10:23:35
SWX
27.10.2025 09:49:27
Novartis Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
