Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’486 -0.7%  SPI 17’251 -0.6%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’270 0.1%  Euro 0.9264 0.0%  EStoxx50 5’691 0.3%  Gold 4’049 -0.8%  Bitcoin 91’656 0.6%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 65.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novartis-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Novartis-Aktie
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Autobauer meldet herben Gewinneinbruch wegen Sonderkosten
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

102.78
CHF
-1.30
CHF
-1.25 %
10:23:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 09:49:27

Novartis Outperform

Novartis
102.86 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Outperform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
102.82 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
102.86 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.00%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse