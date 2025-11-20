Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'543 0.1%  SPI 17'254 0.2%  Dow 45'752 -0.8%  DAX 23'279 0.5%  Euro 0.9279 -0.1%  EStoxx50 5'570 0.5%  Gold 4'035 -1.0%  Bitcoin 67'359 -3.5%  Dollar 0.8037 -0.3%  Öl 62.2 -1.5% 
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

100.42
CHF
-1.80
CHF
-1.76 %
20.11.2025
SWX
21.11.2025 07:25:48

Novartis Outperform

Novartis
101.21 CHF 1.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Outperform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
100.42 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
101.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.71%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

