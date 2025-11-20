Novartis 101.21 CHF 1.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC



