Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
100.42CHF
-1.80CHF
-1.76 %
20.11.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.11.2025 07:25:48
Novartis Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Neue Produkte dürften dem Pharmakonzern mittelfristig profitables Wachstum bescheren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend. Klinische Studiendaten zur Medikamenten-Pipeline sollten zu steigenden Markterwartungen führen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Outperform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
100.42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
101.21 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.71%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
