Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

101.56
CHF
-0.66
CHF
-0.65 %
13:03:04
SWX
20.11.2025 11:40:33

Novartis Neutral

Novartis
102.95 CHF 0.04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 102 Franken auf "Neutral" belassen. Die neuen Mittelfristziele der Schweizer lägen leicht über seinen Erwartungen und auch dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
102.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
101.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102.95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.92%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

