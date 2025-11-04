Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'198 -0.3%  SPI 16'911 -0.4%  Dow 47'337 -0.5%  DAX 23'790 -1.4%  Euro 0.9300 -0.1%  EStoxx50 5'614 -1.2%  Gold 3'997 -0.1%  Bitcoin 84'536 -1.8%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 64.1 -1.2% 
100.16
CHF
0.66
CHF
0.66 %
13:06:43
SWX
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 102 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Montagabend einen Blick auf die mittelfristigen Konzernziele und die Umsatzerwartungen an einzelne Medikamente, die im Rahmen der Meet-Management-Veranstaltung Mitte November in London aktualisiert werden könnten. Zudem passte er sein Bewertungsmodell an die Übernahme von Avidity Bioscience an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

