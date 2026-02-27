Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9132 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’181 0.3%  Bitcoin 52’302 -0.3%  Dollar 0.7739 0.2%  Öl 70.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101VAT31186490Amrize143013422Novartis1200526Novo Nordisk129508879Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot
Im Spannungsfeld 27.02.2026 03:16:48

Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen

Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen

Die Tesla-Aktie geriet zuletzt unter Druck - doch während grosse Fonds Milliardenbeträge abziehen, greifen Privatanleger zu. Steht der Musk-Konzern vor einer Trendwende?

• Tesla-Aktie seit Jahresbeginn im Abwärtstrend
• Institutionelle Investoren verkaufen Tesla-Aktien im grossen Stil
• Privatanleger kaufen gezielt nach

Die Tesla-Aktie steht erneut im Zentrum eines Machtkampfs an der Börse. Während grosse institutionelle Investoren ihre Bestände teils massiv reduzieren, nutzen Privatanleger die jüngste Kursschwäche offenbar gezielt für Zukäufe. Damit entwickelt sich bei der Aktie des US-Elektroautobauers ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen professionellen Anlegern und Retail-Investoren.

Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie über sieben Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 25. Februar 2026). Der Gesamtmarkt tendiert zwar bislang seitwärts, zeigt sich jedoch anfällig für stärkere Schwankungen. Vor allem der Abverkauf bei Technologie- und Softwarewerten zwingt Investoren zu einer Neubewertung wachstumsstarker Titel.

Milliarden-Umschichtungen bei institutionellen Investoren

Im Zentrum der aktuellen Diskussion steht die strategische Ausrichtung des Konzerns. Entscheidend sei laut Experten die Frage, ob die langfristigen Ambitionen im Bereich künstliche Intelligenz und autonomes Fahren die kurzfristigen Belastungen im Kerngeschäft überstrahlen können.

Laut Daten des Analysehauses Quiver Quantitative haben zahlreiche Fonds ihre Tesla-Positionen im vierten Quartal 2025 deutlich reduziert. So verringerte UBS Asset Management seinen Bestand um rund 59 Millionen Aktien - ein Rückgang um etwa 74 Prozent. Die verbleibende Beteiligung beläuft sich auf gut 20 Millionen Aktien. Auch Nomura Holdings reduzierte seine Position um mehr als 80 Prozent und verkaufte nahezu fünf Millionen Aktien, wie aus den Daten hervorgeht. Goldman Sachs trennte sich von fast 2,5 Millionen Papieren, bleibt jedoch weiterhin einer der grössten institutionellen Anteilseigner. Morgan Stanley wiederum senkte sein Engagement bereits das dritte Quartal in Folge. Die Daten deuten darauf hin, dass viele professionelle Investoren Gewinne sichern oder Risiken im Technologiesektor reduzieren.

Tesla-Aktie im Fokus der Privatanleger

Demgegenüber zeigen sich Privatanleger bemerkenswert entschlossen. Laut Daten von JPMorgan Chase, wie sie in einem aktuellen Bericht von Yahoo Finance wiedergegeben wurden, kauften Privatanleger in der Woche vom 12. bis 18. Februar 2026 Tesla-Aktien im Volumen von 326 Millionen US-Dollar. Damit gehörte Tesla zu den meistgekauften Einzelwerten.

"Trotz eines Stimmungsüberhangs im Zusammenhang mit ehrgeizigen Capex-Plänen - der eine ansonsten solide Berichtssaison dämpfte und einige dazu veranlasste, Zuflucht abseits von KI-Themen zu suchen - blieben Privatanleger bei ihrer Aktienallokation standhaft […]", schrieb Arun Jain von JPMorgan gemäss Yahoo Finance. Die sogenannten "Magnificent Seven" dominieren dabei weiterhin die Käufe der Privatanleger, heisst es. Innerhalb dieser Gruppe rangiere Tesla auf Platz zwei hinter Microsoft.

Tesla-Aktie vor Trendwende oder weiterer Druck?

Ob die Privatanleger langfristig gegen den Trend der institutionellen Investoren bestehen können, bleibt offen. Historisch folgen Retail-Ströme häufig zeitverzögert den Bewegungen grosser Marktteilnehmer.

Derzeit jedoch setzen offenbar viele Kleinanleger weiterhin auf die strategische Vision rund um KI, autonomes Fahren und zukünftige Wachstumsfelder. Gleichzeitig dürfte ein weiteres Ereignis zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen: der geplante Börsengang von SpaceX.

Wahrscheinlich ist laut Branchenkennern eine erhöhte Volatilität - und ein Wertpapier, das auch in den kommenden Monaten für intensive Diskussionen sorgen dürfte.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie: Experte sieht Wandel zum Robotik-Konzern
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste

Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,Josh Edelson/AFP/Getty Images,ROBYN BECK/AFP/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’486.44 19.69 SJQB8U
Short 14’796.03 13.70 S6XBKU
Short 15’375.79 8.74 STVB4U
SMI-Kurs: 13’913.73 26.02.2026 17:30:07
Long 13’355.48 19.97 SH7BGU
Long 13’036.71 13.84 SEUBLU
Long 12’476.40 8.90 SP2B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
DroneShield-Aktie klettert deutlich: Mehrere Millionen-Aufträge ergattert

Top-Rankings

Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Leere Speicher: BSW kritisiert Gaslieferungen ...
23:04 TV-Runde zur BW-Landtagswahl - Kandidaten schenken sich nichts
22:55 Epstein-Skandal: Demokraten fordern Vorladung von Minister Lutnick
22:49 WDH: Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein
22:42 Demokrat: Justizministerium vertuscht zum Schutz von Trump
22:38 Warner-Verwaltungsrat stuft Paramount-Gebot als 'überlegen' ein
22:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
22:16 Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
22:04 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
21:50 Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen