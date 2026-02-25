|
25.02.2026 13:11:00
Novartis-Aktie etwas schwächer: Neues Werk für Radioligandentherapien in Texas aufgebaut
Novartis errichtet in Denton, Texas, eine neue Produktionsstätte für Radioligandentherapien.
Basel (awp) - Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen und die Versorgung von Patienten im Süden der USA verbessern. Damit erweitert der Pharmakonzern sein Fertigungsnetzwerk in den Vereinigten Staaten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Die Novartis-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,20 Prozent auf 129,34 CHF.
