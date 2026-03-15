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Langzeit-Investition 15.03.2026 19:43:09

Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Investoren, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

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Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.8721 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 11’466.88 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3562 USD), wäre das Investment nun 4’084.00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 59.16 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3458 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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