|Langzeit-Investition
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15.03.2026 19:43:09
Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Investoren, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.8721 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 11’466.88 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.3562 USD), wäre das Investment nun 4’084.00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 59.16 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3458 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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