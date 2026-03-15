|Krypto-Investment
|
15.03.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.
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Vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.3819 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in POL investiert hat, hat nun 26’181.51 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’541.04 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 14.03.2026 0.097055 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 74.59 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 11.02.2026 bei 0.088865 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0.2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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