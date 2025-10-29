Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'343 -0.1%  SPI 17'086 0.0%  Dow 47'706 0.3%  DAX 24'286 0.0%  Euro 0.9276 0.3%  EStoxx50 5'730 0.5%  Gold 4'025 2.2%  Bitcoin 90'238 0.7%  Dollar 0.7969 0.4%  Öl 64.5 0.1% 
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

97.87
CHF
-1.00
CHF
-1.01 %
13:10:07
SWX
29.10.2025 11:42:03

Novartis Neutral

Novartis
97.99 CHF -0.92%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Auf den zweiten Blick seien die Quartalsergebnisse trotz der Enttäuschung bei Umsatz und Ergebnis (Core EPS) von hoher Qualität, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in einer Nachbetrachtung. Denn die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns - Kesimpta, Kisqali und Scemblix - hätten die Erwartungen allesamt übertroffen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
97.86 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
97.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.05%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse