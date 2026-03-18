CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten wiesen auf einen starken Jahresauftakt von Ticketmaster und einen verhalteneren von CTS Eventim hin, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. So seien die Preise bei CTS Eventim im Januar und Februar stärker zurückgegangenen als noch im Schlussquartal 2025./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.75 €
|
Abst. Kursziel*:
76.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.02%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
17.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
16.03.26
|CTS EVENTIM: EVENTIM LIVE baut gemeinsam mit Pierre-Alexandre Vertadier seine Präsenz im französischen Live Entertainment Markt aus (EQS Group)
|
16.03.26