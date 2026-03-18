CTS Eventim 60.02 CHF -0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten wiesen auf einen starken Jahresauftakt von Ticketmaster und einen verhalteneren von CTS Eventim hin, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. So seien die Preise bei CTS Eventim im Januar und Februar stärker zurückgegangenen als noch im Schlussquartal 2025./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.