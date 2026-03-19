Vonovia 20.18 CHF -9.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.