Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.48 €
|
Abst. Kursziel*:
42.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.27%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
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