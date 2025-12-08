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Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

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08.12.2025
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19.03.2026 11:19:50

Unilever Overweight

Unilever
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach Spekulationen um eine Fusion der Gewürzsparte mit jener des US-Konkurrenten Kraft Heinz mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Es sei durchaus nachvollziehbar, dass beide Unternehmen eine mögliche Zusammenlegung ihrer Gewürzsparten erörtert hätten, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Dies würde das Portfolio von Kraft Heinz stärken und Unilever eine elegante Lösung bieten, um diesen weniger zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert aus dem Konsolidierungskreis herauszunehmen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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