Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX startet im Plus

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.77 Prozent höher bei 4’010.12 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 558.145 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.605 Prozent auf 4’003.56 Punkte an der Kurstafel, nach 3’979.48 Punkten am Vortag.

Bei 4’014.54 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’994.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1.01 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der TecDAX bei 4’012.70 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 3’887.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’727.94 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.65 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3.04 Prozent auf 79.30 EUR), Infineon (+ 3.01 Prozent auf 61.21 EUR), Siltronic (+ 2.42 Prozent auf 80.50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.20 Prozent auf 158.20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.04 Prozent auf 75.10 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen QIAGEN (-2.44 Prozent auf 37.26 EUR), EVOTEC SE (-1.98 Prozent auf 2.97 EUR), Nordex (-0.78 Prozent auf 38.16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.64 Prozent auf 31.00 EUR) und Eckert Ziegler (-0.57 Prozent auf 12.26 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 183’477 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.289 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch