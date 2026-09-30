September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Nordex wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Nordex-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,33 EUR beziffert, während der aktuelle Nordex-Kurs an der Börse XETRA bei 39,16 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 60,00 EUR 53,22 30.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 58,00 EUR 48,11 25.09.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR -8,07 23.09.2026

Redaktion finanzen.ch