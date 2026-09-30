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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Expertenprognosen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Nordex-Aktie geworfen.

Nordex
36.46 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Nordex wie folgt eingeschätzt.

2 Experten empfehlen die Nordex-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,33 EUR beziffert, während der aktuelle Nordex-Kurs an der Börse XETRA bei 39,16 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR53,2230.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)58,00 EUR48,1125.09.2026
RBC Capital Markets36,00 EUR-8,0723.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nordex
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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