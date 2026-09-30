Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expertenprognosen
|
30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Nordex-Aktie geworfen.
Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Nordex wie folgt eingeschätzt.
2 Experten empfehlen die Nordex-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,33 EUR beziffert, während der aktuelle Nordex-Kurs an der Börse XETRA bei 39,16 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|53,22
|30.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|58,00 EUR
|48,11
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|-8,07
|23.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!