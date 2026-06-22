Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte, dass er sich normalerweise nicht zu einzelnen Aufträgen äußere. Die aktuelle Ankündigung des Windturbinen-Herstellers sende aber ein positives Signal zum US-Markteintritt, schrieb er am Montag. Er sieht nun Potenzial über das Vorjahresniveau des Auftragseingangs hinaus./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.54 €
|
Abst. Kursziel*:
17.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.66%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX im Plus (finanzen.ch)
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12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group secures new US orders totaling 484 MW (EQS Group)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|44.98
|4.07%
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