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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

44.90
CHF
1.68
CHF
3.89 %
13:56:18
SWX
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22.06.2026 12:06:04

Nordex Buy

Nordex
45.49 CHF 2.85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte, dass er sich normalerweise nicht zu einzelnen Aufträgen äußere. Die aktuelle Ankündigung des Windturbinen-Herstellers sende aber ein positives Signal zum US-Markteintritt, schrieb er am Montag. Er sieht nun Potenzial über das Vorjahresniveau des Auftragseingangs hinaus./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.54 € 		Abst. Kursziel*:
17.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.66%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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