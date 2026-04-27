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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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27.04.2026 08:18:40

Nordex Underperform

Nordex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
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Nordex AG 		Analyst:
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Colin Moody 		KGV*:
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