Nordex 46.13 CHF 10.76% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.