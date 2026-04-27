Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
45.60CHF
5.42CHF
13.49 %
09:28:53
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 08:18:40
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Underperform" belassen. Dank des Projektgeschäfts habe der Spezialist für Windkraftanlagen im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Colin Moody am Montag nach den Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Underperform
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
49.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.70%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
49.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.88%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse