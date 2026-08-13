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13.08.2026 07:30:14

EQS-News: Nordex Group erhält von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über 82 MW in Niedersachsen

Nordex
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über 82 MW in Niedersachsen

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 13. August 2026. Die Nordex Group hat von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über die Lieferung und Errichtung von insgesamt zwölf Windenergieanlagen für mehrere Bürgerwindprojekte in Niedersachsen erhalten. Das Projekt „Erlte-Endel“ im Landkreis Vechta sowie das Projektcluster „Bad Essen“ im Landkreis Osnabrück umfassen zusammen eine installierte Leistung von rund 82 MW. Bestandteil der Verträge ist jeweils ein Premium-Servicevertrag über 20 Jahre.

Im Windpark „Erlte-Endel“ wird die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N175/6.X auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern liefern und errichten.

Für das Windparkcluster „Bad Essen“ installiert die Nordex Group insgesamt sieben Windenergieanlagen. Zum Einsatz kommen fünf Turbinen des Typs N175/6.X auf 179-Meter-Türmen sowie zwei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Meter Nabenhöhe. Das Projektbündel umfasst vier Windenergieprojekte: Langewiesen-Nord, Langewiesen-Süd, Rabber Wiesen sowie das Repowering-Projekt Wimmerbruch.

Mit den ersten Infrastrukturmassnahmen soll Ende 2026 begonnen werden. Die Errichtung der Windenergieanlagen in beiden Projektgebieten ist für 2027 vorgesehen. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im Frühjahr 2028 geplant.

Betreiber der von der EFG Energy Farming Gruppe entwickelten Windparks werden Grundstückseigentümer und regionale Bürgerwindgesellschaften sein.

„Mit den Windparks in Erlte-Endel - Gemeinde Visbek- und Bad Essen realisieren wir gemeinsam mit Nordex zwei Projekte, die zeigen, wie Windenergienutzung und regionale Wertschöpfung zusammenwirken können. Grundstückseigentümer und Bürgerenergiegesellschaften sind von Anfang an eingebunden – so bleibt die Energiewende vor Ort verankert", sagt Reiner Borgmeyer, Geschäftsführer der EFG Energy-Farming Holding GmbH.

„Diese beiden Projekte stehen beispielhaft für die erfolgreiche Verbindung von regionalem Engagement und moderner Windenergietechnologie. Gemeinsam mit unserem langjährigen Kunden der EFG Energy Farming Gruppe schaffen wir Windparks, die nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten, sondern durch ihre hohe Effizienz über viele Jahre hinweg eine verlässliche und nachhaltige Stromerzeugung ermöglichen“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.

Über die EFG Energy Farming Gruppe

Die EFG Energy Farming Gruppe mit Sitz in Bad Essen entwickelt, realisiert und betreibt seit vielen Jahren Windenergieprojekte in Nordwestdeutschland. Das Unternehmen begleitet Projekte von der Standortentwicklung über die Genehmigung und Realisierung sowie die Betriebsphase bis zum Repowering und setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit Grundstückseigentümern, Kommunen und regionalen Bürgerenergiegesellschaften.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
EQS News ID: 2378006

 
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2378006  13.08.2026 CET/CEST

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