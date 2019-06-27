|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der deutsche Vermögensverwalter Luxcara seinen Windpark Waterkant in der Nordsee mit Windturbinen des Nordex-Konkurrenten Siemens Gamesa ausstatten und dafür eine Vereinbarung mit Ming Yang Smart Energy kündigen wolle, sei ein weiterer Hinweis, dass chinesische Hersteller sich mit dem Markteintritt in Europa anhaltend schwertäten, schrieb Constantin Hesse am Montag in einer ersten Reaktion./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.56 €
|
Abst. Kursziel*:
15.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.96%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.08.25