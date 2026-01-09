Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETFs Aktien"

Der Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF mit der ISIN IE00BKSBGS44 ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds von Fidelity, der Anlegern einen researchbasierten und nachhaltigen Zugang zum US-Aktienmarkt bietet. Der Fonds wurde am 21. Mai 2020 aufgelegt, ist in Irland domiziliert und wird nach den UCITS-Richtlinien geführt. Ziel des ETFs ist es, durch eine intelligente Kombination aus aktiver Titelauswahl, fundamentaler Analyse und quantitativer Bewertung eine Überrendite gegenüber seiner Benchmark, dem MSCI USA Index, zu erzielen.

Der ETF investiert überwiegend in grosse und mittelgrosse US-Unternehmen, deren Hauptsitz oder wesentliche Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten liegt. Dabei verfolgt der Fonds einen sogenannten "Enhanced"-Ansatz, bei dem ein breiter Index als Ausgangspunkt dient, um gezielt über- oder unterbewertete Aktien zu identifizieren. Fidelity nutzt hierfür seine umfangreichen Research-Ressourcen, um Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, hoher Ertragskraft und nachhaltiger Geschäftspraxis auszuwählen.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist die Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Das bedeutet, dass Unternehmen mit hohen Umweltbelastungen, schlechten Arbeitsbedingungen, kontroversen Geschäftsfeldern oder mangelhafter Unternehmensführung ausgeschlossen oder reduziert gewichtet werden. Dadurch sollen nicht nur Risiken minimiert, sondern auch langfristige Chancen durch nachhaltiges Wirtschaften genutzt werden.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0.20 % pro Jahr, was für einen aktiv verwalteten ETF sehr günstig ist. Der Fonds ist thesaurierend, das heisst, Dividenden werden automatisch reinvestiert, was ihn für langfristig orientierte Anleger interessant macht. Das Fondsvolumen beträgt rund 1.25 Milliarden USD, was auf eine solide Nachfrage hindeutet.

Der ETF ist auf die USA fokussiert. Sektorenseitig dominieren Informationstechnologie (ca. 46 %), Finanzdienstleistungen (ca. 16 %) und Gesundheitswesen (ca. 11 %). Zu den grössten Positionen zählen NVIDIA Corp, Apple Inc. und Microsoft Corp, also die Schwergewichte des US-Technologiesektors, die einen erheblichen Beitrag zur Performance leisten.

Chancen ergeben sich aus der Kombination von aktivem Management, moderaten Kosten und der Möglichkeit, durch gezielte Über- und Untergewichtungen gegenüber einem rein passiven Indexfonds besser abzuschneiden. Die Einbindung von Nachhaltigkeitskriterien kann zudem das Risiko langfristiger Reputations- und Geschäftsmodellschwächen reduzieren. Anleger profitieren ausserdem vom grossen Research-Netzwerk von Fidelity, das seit Jahrzehnten zu den renommiertesten im aktiven Fondsmanagement zählt. Risiken bestehen vor allem in der hohen Konzentration auf den US-Aktienmarkt. Damit hängt die Wertentwicklung stark von der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in den Vereinigten Staaten ab. Auch Währungsrisiken können entstehen, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro oder Schweizer Franken schwankt. Zudem kann es vorkommen, dass der Fonds trotz aktivem Management seine Benchmark nicht übertrifft - insbesondere in Phasen, in denen passive Strategien dominieren.

Fazit

Der Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF ist eine attraktive Lösung für Anlegerinnen und Anleger, die gezielt in den US-Aktienmarkt investieren und dabei von einem aktiven, ESG-orientierten Managementansatz profitieren möchten. Mit seiner niedrigen Kostenquote, der breiten Diversifikation und dem Fokus auf nachhaltige Qualitätsunternehmen verbindet der Fonds die Vorteile passiver Indexstrategien mit den Chancen aktiver Titelauswahl. Er eignet sich besonders für mittel- bis langfristig orientierte Investoren, die an das Potenzial der US-Wirtschaft glauben und Nachhaltigkeit als Teil ihrer Investmentphilosophie betrachten.

Der ETF kann bei allen Banken und Online Brokern wie z.B. Swissquote gehandelt werden.

Die weiteren Gewinner der diesjährigen Swiss ETF Awards finden Sie hier.

