Nike Aktie 957150 / US6541061031
57.37CHF
2.19CHF
3.97 %
09:38:00
BRXC
01.10.2025 08:32:01
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 93 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelkonzern gehe in die Offensive, schrieb Analyst Matthew Boss am Mittwoch nach den Zahlen. In Anlehnung an seine frühere Einschätzung aus dem Juli und an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" lautet sein Rat für Anleger: "Just Buy It"./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 100.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 69.73
|
Abst. Kursziel*:
43.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 69.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.35%
|
Analyst Name::
Matthew Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|57.30
|3.84%
