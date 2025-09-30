Nike 57.37 CHF 3.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.