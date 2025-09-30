Nike Aktie 957150 / US6541061031
57.37CHF
2.19CHF
3.97 %
09:38:00
BRXC
01.10.2025 07:23:48
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 90.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 69.73
|
Abst. Kursziel*:
29.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 69.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.01%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|56.85
|3.02%
