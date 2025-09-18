Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 90.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 72.31
|
Abst. Kursziel*:
24.46%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 72.32
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.45%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
17.09.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|07:49
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|57.13
|0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|
UBS AG
AB InBev Buy
|08:34
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|08:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:04
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Underweight
|07:49
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|17.09.25
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|17.09.25
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy