Börse New York: Dow Jones liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

So performte der Dow Jones am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0.63 Prozent auf 48’063.29 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19.201 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.140 Prozent fester bei 48’434.88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48’367.06 Punkten am Vortag.

Bei 48’394.51 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48’050.88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.18 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’716.42 Punkten berechnet. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46’397.89 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’544.22 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13.38 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48’886.86 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4.12 Prozent auf 63.71 USD), Verizon (+ 0.07 Prozent auf 40.73 USD), Chevron (+ 0.07 Prozent auf 152.41 USD), Johnson Johnson (+ 0.02 Prozent auf 206.95 USD) und Coca-Cola (-0.23 Prozent auf 69.91 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-1.93 Prozent auf 296.21 USD), American Express (-0.92 Prozent auf 369.95 USD), Walt Disney (-0.89 Prozent auf 113.77 USD), Visa (-0.82 Prozent auf 350.71 USD) und Travelers (-0.79 Prozent auf 290.06 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28’402’047 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.897 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

