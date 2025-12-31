Mittwochshandel in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.74 Prozent auf 6’845.50 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54.980 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.045 Prozent auf 6’899.33 Punkte an der Kurstafel, nach 6’896.24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’901.42 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’844.55 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.842 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’849.09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’688.46 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Stand von 5’881.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16.65 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’945.77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Nike (+ 4.12 Prozent auf 63.71 USD), Molina Healthcare (+ 1.69 Prozent auf 173.54 USD), TransDigm Group (+ 1.02 Prozent auf 1’329.85 USD), Organon Company (+ 0.56 Prozent auf 7.17 USD) und Leggett Platt (+ 0.55 Prozent auf 11.00 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Under Armour (-3.31 Prozent auf 4.97 USD), Universal Health Services (-3.13 Prozent auf 218.02 USD), Host Hotels Resorts (-3.06 Prozent auf 17.73 USD), Moderna (-3.03 Prozent auf 29.49 USD) und AppLovin (-2.87 Prozent auf 673.82 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 28’402’047 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.897 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 11.56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch