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Dow Jones aktuell 16.09.2026 20:03:29

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Der Dow Jones zeigt sich derzeit kaum verändert.

NVIDIA
176.00 CHF 1.19%
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.07 Prozent fester bei 52’129.28 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.966 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.403 Prozent auf 52’303.24 Punkte an der Kurstafel, nach 52’093.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’881.68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’173.70 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 53’732.41 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 51’999.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’757.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.74 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Honeywell Technologies (+ 2.02 Prozent auf 207.55 USD), Walt Disney (+ 1.41 Prozent auf 107.92 USD), NVIDIA (+ 1.25 Prozent auf 214.82 USD), Sherwin-Williams (+ 1.23 Prozent auf 327.19 USD) und Procter Gamble (+ 0.98 Prozent auf 148.11 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-3.42 Prozent auf 239.87 USD), Chevron (-2.26 Prozent auf 212.84 USD), American Express (-2.22 Prozent auf 317.24 USD), Salesforce (-1.70 Prozent auf 251.30 USD) und Visa (-1.20 Prozent auf 371.10 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’308’547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.402 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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