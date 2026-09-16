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Dow Jones-Kursverlauf 16.09.2026 22:33:50

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der Dow Jones am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.21 Prozent leichter bei 51’461.90 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.966 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.403 Prozent auf 52’303.24 Punkte an der Kurstafel, nach 52’093.11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52’173.70 Punkte, das Tagestief hingegen 51’186.67 Zähler.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der Dow Jones auf 51’999.67 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Stand von 45’757.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Honeywell Technologies (+ 2.07 Prozent auf 207.66 USD), NVIDIA (+ 0.82 Prozent auf 213.90 USD), Merck (+ 0.78 Prozent auf 144.91 USD), Walt Disney (+ 0.54 Prozent auf 106.99 USD) und Home Depot (+ 0.53 Prozent auf 266.65 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-4.38 Prozent auf 237.49 USD), Goldman Sachs (-3.96 Prozent auf 937.98 USD), American Express (-3.70 Prozent auf 312.43 USD), Boeing (-3.69 Prozent auf 201.96 USD) und Chevron (-2.86 Prozent auf 211.54 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’214’892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.402 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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