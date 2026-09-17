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NYSE-Handel im Blick 17.09.2026 16:01:05

Pluszeichen in New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Pluszeichen in New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Anleger in New York schicken den Dow Jones am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

NVIDIA
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Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.42 Prozent höher bei 51’676.68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.944 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.27 Prozent auf 52’115.40 Punkte an der Kurstafel, nach 51’461.90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 51’655.72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’935.97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 2.04 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’459.78 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Wert von 51’492.55 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 46’018.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 2.66 Prozent auf 803.53 USD), Amazon (+ 1.92 Prozent auf 250.68 USD), NVIDIA (+ 1.87 Prozent auf 217.91 USD), Cisco (+ 1.77 Prozent auf 109.65 USD) und IBM (+ 1.70 Prozent auf 241.53 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-3.01 Prozent auf 243.00 USD), Goldman Sachs (-0.91 Prozent auf 929.48 USD), Walmart (-0.53 Prozent auf 106.93 USD), Visa (-0.42 Prozent auf 369.38 USD) und Boeing (-0.31 Prozent auf 201.33 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3’107’790 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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