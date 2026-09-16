Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch steigt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.06 Prozent auf 52’123.74 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.966 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.403 Prozent stärker bei 52’303.24 Punkten, nach 52’093.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’173.70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’881.68 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1.19 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der Dow Jones noch bei 51’999.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45’757.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.73 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Honeywell Technologies (+ 2.80 Prozent auf 209.13 USD), NVIDIA (+ 1.90 Prozent auf 216.20 USD), Walt Disney (+ 1.37 Prozent auf 107.88 USD), Caterpillar (+ 1.06 Prozent auf 791.86 USD) und UnitedHealth (+ 0.94 Prozent auf 379.48 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil IBM (-2.85 Prozent auf 241.30 USD), Chevron (-2.48 Prozent auf 212.37 USD), American Express (-2.25 Prozent auf 317.12 USD), Salesforce (-2.04 Prozent auf 250.44 USD) und 3M (-1.36 Prozent auf 162.43 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5’651’412 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.402 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch