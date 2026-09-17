Methode Electronics Aktie 951355 / US5915202007
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17.09.2026 16:36:17
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics reduziert Dividende
So viel Dividende zahlt Methode Electronics.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics am 16.09.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0.22 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Methode Electronics-Dividende im Vorjahresvergleich um 60.71 Prozent reduziert. 8.30 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Methode Electronics-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 59.31 Prozent geschmälert.
Methode Electronics-Ausschüttungsrendite
Der Methode Electronics-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 13.28 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der Methode Electronics-Aktie 2.55 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 8.38 Prozent.
Reale Rendite vs. Methode Electronics-Aktienkurs
Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Aktienkurs von Methode Electronics via New York um 69.18 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -27.08 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Methode Electronics-Aktienkurs.
Methode Electronics-Dividendenvorhersage
Wichtigste Eckdaten von Methode Electronics
Methode Electronics ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 469.855 Mio. USD. Methode Electronics verfügt über ein KGV von aktuell 0.00. Im Jahr 2026 erzielte Methode Electronics einen Umsatz von 1.019 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von -1.01 USD.
Redaktion finanzen.ch
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