ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
61.16CHF
0.50CHF
0.82 %
09:12:43
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 21:41:05
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
60.66 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.09%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
61.07 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.76%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.01.26