Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’383 0.5%  SPI 18’428 0.4%  Dow 49’462 1.0%  DAX 25’023 0.5%  Euro 0.9301 0.0%  EStoxx50 5’930 0.0%  Gold 4’466 -0.6%  Bitcoin 73’889 -0.9%  Dollar 0.7966 0.2%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ExxonMobil808963Swiss Re12688156
Top News
BMW-Aktie auf rotem Terrain: Mehr als eine Million Autos 2025 in Deutschland gebaut
Swisscom-Aktie fester: Tochterfirmen kooperieren in Italien mit TIM beim 5G-Ausbau
Lenovo-Aktie tiefer: Systemübergreifender KI-Assistent auf CES 2026 angekündigt
Basilea-Aktie in Rot: Kooperation mit Prokaryotics bei Entwicklung neuartiger Antipilztherapie gestartet
Addex-Aktie in Grün: Neurosterix startet Phase-I-Studie mit NTX-253
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

61.16
CHF
0.50
CHF
0.82 %
09:12:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 21:41:05

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
61.07 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
60.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
60.66 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.09%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
61.07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.76%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?