ABB 61.07 CHF 0.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Franken angehoben. Beim schweizerischen Industriekonzern hellten sich die Perspektiven mit Blick auf die Ergebnisse auf, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für ABB spreche die Stärke des Unternehmens im Segment Elektrifizierung./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.