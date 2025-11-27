Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
0.01 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.03 £
|
Abst. Kursziel*:
-98.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
09:28
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
02.01.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Vodafone Group-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember (finanzen.net)
|
31.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:22
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight
|09:17
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vodafone Group Buy
|08:49
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Sell
|08:29
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|07:09
|
Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold