Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
CHF
-0.05
CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
07.01.2026 08:56:48

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
1.12 CHF 3.22%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 119 Pence angehoben. Paul Sidney begründete seine Kaufempfehlung für den britischen Telekom-Konzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Free-Cashflow-Wachstum und der robusten Bilanz, die Chancen in puncto Kapitalverteilung mit sich bringe. Neben erwartetem Dividendenwachstum sieht er auch Potenzial für weitere Aktienrückkäufe oder kleinere Zukäufe./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
0.01 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.03 £ 		Abst. Kursziel*:
-98.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:56 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
11.12.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
28.11.25 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
