07.01.2026 18:03:40
thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise übernehmen
thyssenkrupp könnte seine Stahlsparte nach Informationen von Reuters in mehreren Schritten an Jindal Steel International verkaufen.
thyssenkrupp erlaube ein solches Vorgehen, die Absicherung von Pensionslasten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zu strecken, zitiert Reuters einen der Informanten. Die seien bei früheren Verkaufsversuchen ein grosses Hindernis gewesen. Die Buch-Prüfung laufe allerdings noch, heisst es in dem Bericht weiter. Die Details einer möglichen Vereinbarung könnten sich noch ändern.
In einer Stellungnahme von thyssenkrupp heisst es, man führe vertrauliche Gespräche mit Jindal Steel International und den Arbeitnehmervertretern über einen eventuellen Verkauf der Stahlsparte. "Alle relevanten Parameter - einschliesslich Bewertung, Verpflichtungen und künftiger Investitionen - werden im laufenden Due-Diligence-Prozess sowie in etwaigen Vertragsverhandlungen direkt zwischen den Parteien adressiert." Zu einzelnen Aussagen, die aktuell lediglich einen Zwischenstand darstellen könnten, werde sich der Konzern nicht äussern.
Das indische Unternehmen hatte im Herbst ein unverbindliches Angebot für thyssenkrupp Steel Europe vorgelegt. thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez bezeichnete im Dezember auf der Bilanzpressekonferenz Jindal als optimalen Partner für TKSE, man habe für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit Jindal aber einen Plan B.Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich via XETRA schliesslich 6,79 Prozent höher bei 10,25 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
09.12.25
|Thyssenkrupp: Gute Fortschritte in Jindal-Gesprächen über Stahltochter (Dow Jones)
|
08.12.25
|Ausblick: ThyssenKrupp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.11.25
|thyssenkrupp-Aktie stärker: Automation Engineering abgespalten (Dow Jones)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin (Dow Jones)
|
16.10.25
|thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten (Dow Jones)
|
14.10.25
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert (Dow Jones)
|
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen (Dow Jones)