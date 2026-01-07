Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie

35.75
CHF
1.21
CHF
3.50 %
09:13:56
SWX
07.01.2026

Bayer Overweight

Bayer
35.76 CHF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie der Leverkusener berge kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit der erwarteten Beilegung anhängiger Rechtsstreitigkeiten, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit steigenden Absatzprognosen für das Nierenmedikament Kerendia und höheren Margen im Bereich CropScience. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

