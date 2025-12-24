Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones nachmittags

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 19:20 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0.60 Prozent auf 48’731.16 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.927 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.251 Prozent auf 48’320.59 Punkte an der Kurstafel, nach 48’442.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48’386.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 48’771.32 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’448.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 46’121.28 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 43’297.03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14.95 Prozent zu Buche. 48’886.86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Merck (+ 1.34 Prozent auf 106.45 USD), Walt Disney (+ 1.11 Prozent auf 114.48 USD), Goldman Sachs (+ 1.01 Prozent auf 910.78 USD) und Verizon (+ 1.00 Prozent auf 40.32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-0.32 Prozent auf 188.61 USD), Chevron (-0.01 Prozent auf 150.50 USD), Cisco (+ 0.00 Prozent auf 78.02 USD), Amazon (+ 0.10 Prozent auf 232.38 USD) und 3M (+ 0.12 Prozent auf 160.34 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15’291’756 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.786 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.52 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

