24.12.2025 17:59:48
Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.33 Prozent stärker bei 6’932.78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.544 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.052 Prozent leichter bei 6’906.22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’909.79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’904.91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’934.13 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.984 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 6’705.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’637.97 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 6’040.04 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18.13 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’934.13 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Nike (+ 4.74 Prozent auf 60.06 USD), Advance Auto Parts (+ 3.84 Prozent auf 41.00 USD), Micron Technology (+ 3.41 Prozent auf 285.68 USD), SanDisk (+ 3.04 Prozent auf 252.35 USD) und Bath Body Works (+ 3.01 Prozent auf 19.83 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Datadog A (-2.44 Prozent auf 137.78 USD), Carnival (-1.26 Prozent auf 31.26 USD), Diamondback Energy (-1.05 Prozent auf 146.60 USD), Intel (-1.02 Prozent auf 35.98 USD) und Expand Energy (-1.02 Prozent auf 110.04 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.786 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
