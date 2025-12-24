Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 -0.1%  Bitcoin 68’816 0.0%  Dollar 0.7884 0.1%  Öl 62.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag
Goldbarren, Goldmünzen, Goldminen-Aktien & Co.: Welches Gold-Investment lohnt sich am meisten?
Warum der Dollar zu Franken und Euro etwas zulegt
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit
Suche...
Plus500 Depot

SanDisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 24.12.2025 17:59:48

Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

SanDisk
252.00 USD 2.86%
Kaufen Verkaufen

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.33 Prozent stärker bei 6’932.78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.544 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.052 Prozent leichter bei 6’906.22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’909.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’904.91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’934.13 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.984 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 6’705.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’637.97 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 6’040.04 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18.13 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’934.13 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Nike (+ 4.74 Prozent auf 60.06 USD), Advance Auto Parts (+ 3.84 Prozent auf 41.00 USD), Micron Technology (+ 3.41 Prozent auf 285.68 USD), SanDisk (+ 3.04 Prozent auf 252.35 USD) und Bath Body Works (+ 3.01 Prozent auf 19.83 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Datadog A (-2.44 Prozent auf 137.78 USD), Carnival (-1.26 Prozent auf 31.26 USD), Diamondback Energy (-1.05 Prozent auf 146.60 USD), Intel (-1.02 Prozent auf 35.98 USD) und Expand Energy (-1.02 Prozent auf 110.04 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.786 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com