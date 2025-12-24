NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Um 19:20 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent stärker bei 6’932.05 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54.544 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.052 Prozent tiefer bei 6’906.22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’909.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’937.32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’904.91 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.974 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’705.12 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 6’637.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6’040.04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.12 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’937.32 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Advance Auto Parts (+ 4.15 Prozent auf 41.12 USD), Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 286.68 USD), Bath Body Works (+ 2.44 Prozent auf 19.72 USD) und Target (+ 2.36 Prozent auf 96.53 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Datadog A (-2.26 Prozent auf 138.04 USD), Expand Energy (-1.80 Prozent auf 109.17 USD), Carnival (-1.30 Prozent auf 31.25 USD), ServiceNow (-1.15 Prozent auf 152.59 USD) und Coterra Energy (-1.12 Prozent auf 25.69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15’291’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.786 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

