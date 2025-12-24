Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9284 -0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 -0.1%  Bitcoin 68’887 0.1%  Dollar 0.7880 0.0%  Öl 62.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor
Erste Group Bank-Aktie: Santander-Deal in Polen steht kurz vor dem Abschluss
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte
Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

SVB Financial Group Aktie 2172497 / US78486Q1013

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 24.12.2025 20:04:02

NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag

Der S&P 500 verbucht am dritten Tag der Woche Zuwächse.

NVIDIA
148.05 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

Um 19:20 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent stärker bei 6’932.05 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54.544 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.052 Prozent tiefer bei 6’906.22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’909.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’937.32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’904.91 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.974 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’705.12 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 6’637.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 6’040.04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18.12 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’937.32 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Nike (+ 4.64 Prozent auf 60.00 USD), Advance Auto Parts (+ 4.15 Prozent auf 41.12 USD), Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 286.68 USD), Bath Body Works (+ 2.44 Prozent auf 19.72 USD) und Target (+ 2.36 Prozent auf 96.53 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Datadog A (-2.26 Prozent auf 138.04 USD), Expand Energy (-1.80 Prozent auf 109.17 USD), Carnival (-1.30 Prozent auf 31.25 USD), ServiceNow (-1.15 Prozent auf 152.59 USD) und Coterra Energy (-1.12 Prozent auf 25.69 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15’291’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.786 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu SVB Financial Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten