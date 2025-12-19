Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

47.15
CHF
-5.66
CHF
-10.72 %
09:24:15
BRXC
19.12.2025 08:30:59

Nike Buy

Nike
47.15 CHF -10.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse bestätigten, dass die Trendwende beim US-Sportartikelkonzern an Fahrt gewinnt, schrieb Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 nach unten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

