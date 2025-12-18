Nike Aktie 957150 / US6541061031
46.87CHF
-5.94CHF
-11.25 %
11:48:13
BRXC
19.12.2025 10:43:52
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 86.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 65.63
|
Abst. Kursziel*:
31.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 65.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.82%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18.12.25
|Nike shares fall sharply as weak China sales dent faith in turnaround (Financial Times)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
17.12.25