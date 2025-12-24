Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’481 -0.1%  Bitcoin 68’816 0.0%  Dollar 0.7886 0.1%  Öl 62.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
Goldbarren, Goldmünzen, Goldminen-Aktien & Co.: Welches Gold-Investment lohnt sich am meisten?
Warum der Dollar zu Franken und Euro etwas zulegt
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
BP-Aktie: BP trennt sich von Castrol-Mehrheit
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Suche...
Plus500 Depot

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones im Fokus 24.12.2025 17:59:48

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Der Dow Jones verzeichnet heute Kursgewinne.

NVIDIA
148.05 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.56 Prozent fester bei 48’713.77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.927 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.251 Prozent leichter bei 48’320.59 Punkten, nach 48’442.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48’720.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48’386.59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.04 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 46’448.27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 46’121.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Dow Jones bei 43’297.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4.74 Prozent auf 60.06 USD), Merck (+ 1.21 Prozent auf 106.31 USD), JPMorgan Chase (+ 1.04 Prozent auf 329.31 USD), Procter Gamble (+ 1.03 Prozent auf 144.65 USD) und Salesforce (+ 1.02 Prozent auf 266.11 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-0.43 Prozent auf 188.40 USD), Coca-Cola (-0.05 Prozent auf 69.84 USD), IBM (-0.04 Prozent auf 303.65 USD), Cisco (+ 0.02 Prozent auf 78.04 USD) und Sherwin-Williams (+ 0.06 Prozent auf 324.26 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.786 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com