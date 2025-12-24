Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.56 Prozent fester bei 48’713.77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.927 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.251 Prozent leichter bei 48’320.59 Punkten, nach 48’442.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48’720.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48’386.59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.04 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 46’448.27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 46’121.28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Dow Jones bei 43’297.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’886.86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 4.74 Prozent auf 60.06 USD), Merck (+ 1.21 Prozent auf 106.31 USD), JPMorgan Chase (+ 1.04 Prozent auf 329.31 USD), Procter Gamble (+ 1.03 Prozent auf 144.65 USD) und Salesforce (+ 1.02 Prozent auf 266.11 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-0.43 Prozent auf 188.40 USD), Coca-Cola (-0.05 Prozent auf 69.84 USD), IBM (-0.04 Prozent auf 303.65 USD), Cisco (+ 0.02 Prozent auf 78.04 USD) und Sherwin-Williams (+ 0.06 Prozent auf 324.26 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8’684’332 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.786 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

