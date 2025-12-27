|Investment im Check
|
27.12.2025 11:03:08
So viel Verlust hätte ein Investment in VeChain von vor 1 Jahr eingefahren
Bei einem frühen VeChain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr war ein VeChain 0.046605 USD wert. Bei einem VET-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214’570.45 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’262.86 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 0.010546 USD belief. Damit wäre das Investment um 77.37 Prozent gesunken.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.009798 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0.056190 USD.
Redaktion finanzen.net
