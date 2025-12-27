Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.12.2025 11:03:08

Bei einem frühen Einstieg in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Internet Computer 10.28 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 97.30 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 26.12.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 2.986 USD 290.54 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 70.95 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2025 bei 12.32 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
