Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Internet Computer 10.28 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in ICP vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 97.30 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 26.12.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 2.986 USD 290.54 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 70.95 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2.803 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2025 bei 12.32 USD.

Redaktion finanzen.net