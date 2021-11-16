Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beruhigenderweise habe das Management des Bausoftwareanbieters durchschnittliches Wachstum im mittleren 10-Prozent-Bereich für die kommenden Jahre avisiert, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. Nachdem der Wandel hin zu Abo-Modellen fast abgeschlossen sei, könne das Thema KI die Anlagestory prägen. Jennings kappte ihre Wachstumsschätzung für 2026, aber hob sie für 2028 an./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99.25 €
|
Abst. Kursziel*:
36.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
99.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.47%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)