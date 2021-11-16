Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
66.30CHF
0.02CHF
0.03 %
16.11.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 16:53:22
Nemetschek SE Verkaufen
Nemetschek
91.16 CHF -1.10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro je Aktie belassen. Der Bausoftwareanbieter habe sich im dritten Quartal operativ solide entwickelt, schrieb Armin Kremser am Dienstag nach dem Bericht. Er konstatierte aber eine fortgeschrittene Bewertungskompression und sieht noch immer ein Rückschlagrisiko für die Aktie, wenn auch ein zunehmend überschaubares./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Verkaufen
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
97.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
98.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:14
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:14