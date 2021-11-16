Nemetschek 91.16 CHF -1.10% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro je Aktie belassen. Der Bausoftwareanbieter habe sich im dritten Quartal operativ solide entwickelt, schrieb Armin Kremser am Dienstag nach dem Bericht. Er konstatierte aber eine fortgeschrittene Bewertungskompression und sieht noch immer ein Rückschlagrisiko für die Aktie, wenn auch ein zunehmend überschaubares./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





