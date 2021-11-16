Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
66.30CHF
0.02CHF
0.03 %
16.11.2021
SWX
04.11.2025 11:00:14
Nemetschek SE Neutral
Nemetschek
88.74 CHF -3.72%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe es für den Bausoftwareanbieter keine Spur von Gegenwind gegeben, schrieb Michael Briest am Dienstag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
137.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
95.50 €
|
Abst. Kursziel*:
43.98%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
95.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.90%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:14
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:14