Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 135 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für Nemetschek reduzierte er aber seine Gewinnprognose (EPS) für 2027./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
